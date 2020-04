Il checkpoint COVID-19 di Locarno trasloca

Il checkpoint di Locarno sarà operativo a partire dalle 13 di questo giovedì, 30 aprile, alla palestra della Peschiera, presso il Centro Professionale Tecnico (CPT). Lo rende noto lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta attraverso una nota. La nuova ubicazione del centro di consultazione ambulatoriale dedicato alla visita e alla presa a carico di pazienti potenzialmente affetti dalla COVID-19, a circa 200 metri dal Palazzetto FEVI che attualmente ospita il Checkpoint, è stata individuata grazie alla collaborazione del Comune di Locarno, della Direzione del CPT Locarno e della Regione di Protezione Civile di Locarnese e Vallemaggia. Il centro di consultazione ambulatoriale di Locarno sarà aperto, come quelli già in esercizio, nei giorni feriali e in maniera eccezionale anche venerdì 1. maggio. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta ricorda alla popolazione che i pazienti possono accedere al Checkpoint solo dopo aver contattato il medico di famiglia, la hotline dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT), un Pronto Soccorso o il 144. Il numero di telefono di riferimento del Checkpoint Locarno rimane invariato: 079.644.76.12.