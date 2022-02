Una retrospettiva di opere di ex studenti, la pubblicazione di un libro e una serie di eventi dedicati nel corso della prossima edizione del Locarno Festival e una puntata di Storie alla RSI. È quanto ha in serbo il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive (CISA) di Locarno, scuola fondata dal regista e produttore Pio Bordoni nel 1992, per celebrare i suoi primi trent’anni di attività. Celebrazioni che si apriranno con una retrospettiva cronologica di 24 film di ex studenti che ripercorre la storia del CISA, organizzata in collaborazione con Palacinema e Enjoy Arena. Si tratta, per la maggior parte, di saggi di diploma fra i più rappresentativi, preceduti da alcune esercitazioni guidate da registi che sono stati riferimenti storici della scuola. Le opere saranno mostrate al pubblico nel corso di cinque serate, nella Sala 3 del Palacinema tra febbraio e aprile, con inizio alle 17.30. Alcuni alumni interverranno per introdurre i loro film e per confrontarsi sulle trascorse esperienze scolastiche legate alle diverse professioni e carriere.