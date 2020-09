La consorella E qui le cose si complicano, perché il team Airone – che aveva già ottenuto l’effetto sospensivo come azione supercautelare nei mesi scorsi– rimprovera, tra le altre cose, il fatto che una delle società del consorzio BelLOC (vincitore del secondo concorso), indicata come subappaltatrice, è in realtà una filiale di un gruppo multinazionale e quindi una consorella di una ditta che ha partecipato anche a Tarabusino.

Tutto in regola

Però secondo il TAF, come si legge nella sentenza datata 24 agosto e pubblicata ora in rete, «non si può rimproverare all’autorità aggiudicatrice di aver violato il diritto o fatto un uso scorretto o abusivo del proprio potere d’apprezzamento per non aver escluso [la ditta] e con lei le controparti dal presente concorso e per aver valutato l’offerta delle controparti in modo migliore rispetto a quella delle ricorrenti». E sottolineando la convinzione che non si corra il rischio che la società del gruppo BelLOC si trovi a valutare il lavoro della consorella, visto che le due operano in ambiti differenti.