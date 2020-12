Quello di Santo Stefano con la musica è un appuntamento irrinunciabile: ecco, quindi, che gli Amici dell’organo di Locarno (AOL) hanno deciso di non annullare il tradizionale concerto natalizio a seguito delle nuove direttive anti-COVID, ma di proporlo online. L’evento, che conclude la stagione musicale 2020 promossa dall’Associazione, sarà trasmesso in video diretta dalla chiesa parrocchiale di Brione s/Minusio. Appuntamento, dunque, per sabato 26 dicembre alle 17.00 sul sito web www.aolorgani.com per ascoltare una selezione di brani a tema natalizio.

«Per chi non potrà seguire questo momento musicale in diretta – fanno sapere gli Amici dell’organo di Locarno –, il video resterà disponibile anche in seguito», sempre sul loro sito. L’Associazione segnala, inoltre, che tutti i venerdì alle 17.00 proporrà sui propri canali social (Facebook e YouTube) un video nuovo, «estratto da uno dei concerti AOL del passato».