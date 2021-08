Il conto salato del maltempo tra feriti e parecchi danni

Non sono peggiorate, ma rimangono critiche le condizioni della donna rimasta ferita, così come quattro altri turisti, lunedì pomeriggio in un campeggio di Tenero. A causa del maltempo una pianta si è abbattuta su un camper-van, con tenda esterna, stazionato nella struttura di via Mappo. E ad avere la peggio è stata la 36.enne, domiciliata nel canton Berna, che ha riportato una ferita a una gamba tanto grave da indurre i medici a ritenere la sua vita addirittura in pericolo. Meno preoccupanti, fortunatamente, sono invece risultate le condizioni delle altre quattro persone coinvolte nel sinistro.L’albero caduto a Tenero non è stato l’unico «effetto collaterale» delle forti precipitazioni dell’altro giorno. Ingenti i danni registrati qua e là sulle rive del Verbano, in particolare tra Locarno...