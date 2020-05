Musica, gastronomia, show aerei, mercatini, artisti di strada, danza, il terzo grande spettacolo pirotecnico della Svizzera e altre animazioni per tutte le età. Questi gli ingredienti che hanno fatto crescere la manifestazione «Luci e Ombre», tradizionale appuntamento di fine luglio sul golfo di Locarno. Appuntamento che quest’anno avrebbe tagliato il traguardo delle venti edizioni. Scriviamo avrebbe poiché gli organizzatori si vedono costretti ad annullarla. Ciò in ossequio alle disposizioni federali e cantonali secondo le quali le manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate fino al 31 agosto. «Visto il numero ben maggiore di pubblico che Luci e Ombre assembra sulle rive del Verbano (sull’arco dei tre giorni l’evento attira all’incirca 55.000 persone, ndr.), a malincuore la nostra manifestazione prevista dal 23 al 25 luglio è annullata» rende nota il comitato dell’Ente Iniziative per il Locarnese che dà dunque appuntamento al mese di luglio del 2021. «Sarà come sempre una grande festa di luci, colori e suoni».