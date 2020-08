Maledetto coronavirus. In tutti i sensi. Anche le casse comunali risentiranno, eccome, dell’emergenza sanitaria. Le città del Sopraceneri non sfuggono purtroppo al destino che accomunerà – immaginiamo – praticamente tutti gli enti locali ticinesi e non solo. A Bellinzona si prevede una contrazione del gettito fiscale, per il 2020, pari a 5-6 milioni di franchi. Peggio dovrebbe andare poco più a sud, a Locarno, dove si stima una possibile perdita – attenzione: in questo caso complessiva – di 8-10 milioni. Allo stato attuale si tratta di proiezioni, si badi bene. Anche perché qualora in autunno dovesse arrivare la tanto temuta seconda ondata la situazione sarebbe destinata ulteriormente a peggiorare.

Le indicazioni del Cantone

Facciamo dunque il punto sulle finanze all’ombra dei castelli e del...