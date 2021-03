Un disavanzo di poco inferiore a un milione di franchi. È la conseguenza in moneta sonante, per il Comune di Gambarogno, della pandemia e del nubifragio eccezionale di fine agosto. Senza questi nefasti eventi il Consuntivo 2020, che presenta appunto un disavanzo di poco inferiore al milione, si sarebbe chiuso come da preventivo, ossia con un avanzo d’esercizio e gli investimenti realizzati in autofinanziamento.

Il peggior nubifragio da 50 anni

«Nel quinto anno di una Legislatura forzatamente allungata a seguito della pandemia, con tutte le difficoltà legate alla gestione della crisi sanitaria, alla fine di agosto il Gambarogno è stato confrontato con il peggior nubifragi o degli ultimi 50 anni», si ricorda dunque in una nota municipale. «Nonostante i lavori di premunizione eseguiti negli ultimi anni, l’evento ha causato danni ingentissimi, stimati in circa tre milioni di franchi e tanto lavoro per seguire e organizzare la messa in sicurezza delle aste fluviali, delle camere di ritenuta e di varie strutture, sia pubbliche sia private». I lavori, iniziati all’istante, sono tuttora in corso e dureranno come minimo un ulteriore anno.