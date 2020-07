Luce verde al Piano particolareggiato del centro storico e al nuovo Piano particolareggiato del centro urbano di Locarno. L’ha accesa nei giorni scorsi il Consiglio di Stato approvando gran parte delle proposte sottopostegli tre anni fa al termine di un lavoro di approfondimento serio ed accurato ad opera di Municipio e Consiglio comunale. Tra i punti importanti riguardanti le modifiche pianificatorie che l’Esecutivo locarnese mette in evidenza nel comunicato con il quale annuncia la decisione governativa vi è il rafforzamento del ruolo del Centro urbano quale area da destinare a eventi e manifestazioni pubbliche, preservando nel contempo la destinazione abitativa e commerciale della Città Vecchia. «I concetti di salvaguardia del nucleo storico - annota il Municipio - rimangono così garantiti, con uno strumento reso più agile e moderno». Il Consiglio di Stato ha altresì approvato le disposizioni relative alla facoltà di organizzare manifestazioni all’interno del Centro cittadino, la facoltà di estendere le superfici commerciali nei piani sottostanti a vantaggio dei piccoli commerci, la norma sulla formazione delle terrazze per gli esercizi pubblici, come pure il principio dell’uso pubblico dei portici di Piazza Grande, per i quali verrà sviluppata un’apposita regolamentazione. Piena approvazione anche per il ridisegno del comparto di Piazza Muraccio e via Trevani, ritenendo valido il loro ruolo di atrio d’ingresso alla Piazza Grande.