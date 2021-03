Non si è fatta attendere la presa di posizione da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in merito al festino illegale andato in scena nella notte alle medie di Locarno. «Il DECS stigmatizza i gravi atti vandalici commessi da persone adulte la scorsa notte alla scuola media di Locarno 1 - scrive il dipartimento in un comunicato -. Un piccolo gruppo di persone è entrato nei locali della sede scolastica dove è stato inscenata una specie di festa con consumo di sostanze alcoliche. Sul posto, questa mattina, le polizie cantonale e comunale. Un docente della scuola media sopraccitata è stato immediatamente sospeso dalle sue funzioni».