Il delitto di Muralto tornerà in aula. Ne dà notizia la RSI, specificando che i legali del 32.enne tedesco, Yasar Ravi e Luisa Polli, hanno inoltrato la dichiarazione di appello dopo aver esaminato le motivazioni scritte della sentenza di primo grado.

Il 9 aprile del 2019, ricordiamo, in una camera dell’hotel La Palma l’uomo strangolò la compagna. Lo scorso ottobre, la Corte delle Assise Criminali lo aveva condannato a 18 anni di carcere per omicidio intenzionale e altri reati, oltre all’espulsione dalla Svizzera per 12 anni.