Dolore e amarezza si mescolano a poche ore dalla tragica morte di un giovane rumeno nelle acque della Maggia a Ponte Brolla. Dolore per la vita del ventenne, residente in Italia, improvvisamente spezzata sotto il sole di una bella domenica d’estate. Amarezza perché il dramma è arrivato a meno di un mese dal lancio della nuova campagna di sensibilizzazione «Acque sicure», voluta proprio per rendere attenti i bagnanti sui rischi cui vanno incontro soprattutto quando frequentano zone (e, soprattutto, laghi e fiumi) che non conoscono. Lo si è detto dopo i due drammi ravvicinati avvenuti di recente al Lido e alla foce del Cassarate a Lugano. E lo ribadisce ancora Boris Donda, presidente della Commissione acque sicure, in seguito alla morte del giovane rumeno a Ponte Brolla.

Non è riemerso dopo un tuffo

Non ancora del tutto chiare le cause del decesso del giovane. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne si trovava nella frequentata zona delle gole assieme ad altre due persone e, poco prima delle 12, non è più riemerso dopo un tuffo. Difficile dire se per un malore a causa forse dello choc termico, per la forte corrente, perché finito in un vortice oppure perché ha urtato una sasso sotto il pelo dell’acqua. L’allarme è immediatamente scattato e sul posto (particolarmente affollato, vista la bella domenica estiva) sono giunti la Polizia cantonale, con i propri sommozzatori, la Polcomunale di Locarno in supporto, soccorritori del Salva e in volo si è alzato anche un elicottero della Rega. I sub hanno scandagliato il tratto di fiume che va dal vecchio ponte della ferrovia (oggi trasformato in passerella ciclabile) ai pozzi di Tegna e il corpo della vittima è stato recuperato verso le 14 nello stesso specchio d’acqua nel quale si era tuffato. Per prestare sostegno psicologico a chi è stato coinvolto nella tragedia è intervenuto anche il Care Team.

I due drammi di Lugano

Costernato per quanto accaduto Boris Donda, a poco meno di un mese dal lancio della nuova campagna «Acque sicure». E dopo esser stato chiamato a commentare i due annegamenti avvenuti di recente nel Luganese. «Il discorso è sempre quello – afferma – ed è l’invito a mai fidarsi di acque che non si conoscono. Mi rendo conto che, a prima vista, certe zone suggestive che abbiamo nel cantone appaiono affascinanti e inoffensive, ma spesso nascondono pericolose insidie». Le stesse che potrebbero essere alla base del dramma nelle acque della Maggia: forti correnti, vortici invisibili, rocce sommerse o basse temperature. «Quest’ultimo fenomeno – prosegue Donda – è strettamente legato agli sbalzi meteorologici, come quelli che stiamo sperimentando in queste settimane. Basta un temporale serale per creare una differenza di parecchi gradi e anche per modificare – a volte in modo improvviso – la portata dei corsi d’acqua, mutando la situazione da un giorno all’altro e mettendo potenzialmente in difficoltà i bagnanti». Per questo, sottolinea ancora il nostro interlocutore, «prima di immergersi è fondamentale informarsi sulle caratteristiche della zona. Noi, dal canto nostro, facciamo di tutto per sensibilizzare, ma non sempre riusciamo ad arrivare dappertutto e al momento giusto».

Pattugliatori in azione

Un lavoro fondamentale è quello dei pattugliatori, la cui attività è entrata nel vivo lo scorso 3 luglio, proprio – in particolare – sulle rive della Maggia e della Verzasca. A loro il compito di segnalare i punti più a rischio e di invitare a rispettare tutte le necessarie e basilari misure di sicurezza. Da quelle riguardanti le proprie capacità e preparazione come nuotatori a quelle sulla gestione dei pasti e della temperatura corporea per evitare choc termici. Cose dette e ripetute, insomma. «Ma a volte – sottolinea il presidente della Commissione acque sicure – i bagnanti sembrano prenderle ancora sotto gamba. Soprattutto coloro che vengono da fuori e non conoscono il nostro territorio. Il grado di attenzione deve invece rimanere sempre molto alto, soprattutto in siti torrentizi, come quello appunto di Ponte Brolla oppure di Lavertezzo, in valle Verzasca». Perché, come recita lo slogan della campagna preventiva 2021 «la prudenza fa la differenza».

