Asconosc(i)enza si piega, ma non si spezza di fronte alla pandemia. Già l’anno scorso, dopo pochi giorni dall’apertura della nona edizione, la manifestazione asconese di divulgazione scientifica riservata a studenti e famiglie ha dovuto essere annullata a causa del lockdown. E considerando l’andamento pandemico ancora incerto, con le norme restrittive sempre in vigore, gli organizzatori hanno appunto optato per una versione «virtuale» dei vari contributi che saranno disponibili sul sito www.asconoscienza.ch.

Anche se in modalità diversa rispetto alla tradizione Asconosc(i)enza 2021 ha aperto i battenti «virtuali» dove trovare filmati, piccoli esperimenti, giochi, proposte di attività, annunci di manifestazioni e altre sorprese che si possono scoprire, consultare e/o sperimentare seduti sulla scrivania di casa o in salotto con il portatile o lo smartphone. «Fino ad ora eravate voi, amici della scienza, curiosi, docenti, allievi, classi a spostarvi per venire a incontrarci, quest’anno invece saremo noi a entrare nelle vostre case», sottolinea nella homepage il direttore degli istituti scolastici asconesi Giorgio Gilardi, coordinatore di Asconosc(i)enza.

Ma non è tutto. Per le scuole comunali di Ascona «Il Giardino della scienza» ha preparato una scatola per ogni classe, contenente tutto il materiale per svolgere alcuni esperimenti. Si tratta di una decina di prove pratiche da svolgere in famiglia con svariati materiali quali aceto e bicarbonato, elastico e dado, uova, carta da cucina, bottiglie e palloncini fino alle istruzioni per organizzare un concerto con i tubi. Dal sito si possono scaricare anche le relative spiegazioni in Pdf.