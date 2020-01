Non sappiamo se sia una primizia a livello cantonale, ma di sicuro quanto vi andremo dicendo è decisamente singolare. Il Forum Alternativo, movimento della sinistra alternativa creato dal dottor Franco Cavalli, alle elezioni del 5 aprile sarà presente in tre Comuni del Locarnese (Ascona, Losone e Terre di Pedemonte) non con una propria lista ma assieme alle forze progressiste. La particolarità è che in ognuno di questi tre enti locali sarà in lizza un figlio del noto medico. A Locarno il Forum non sarà invece della partita, tuttavia il candidato dei Verdi-Partito operaio popolare-Indipendenti Gianfranco Cavalli è un lontano parente dell’oncologo di fama internazionale. Insomma, i «cavalli» di razza non mancheranno alle imminenti Comunali. E Franco Cavalli: dopo le Federali si metterà nuovamente a disposizione? «Guardi, nella mia carriera ho fatto parte di quattro Consigli comunali (Verscio, Locarno, Muralto ed Ascona; ndr.), direi che possono bastare».