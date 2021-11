«Le sue fotografie hanno fatto il giro del mondo e sono diventate un pezzo della nostra memoria collettiva». Sono passati 65 anni da quel mese di novembre del 1956, ma il popolo ungherese non ha scordato Jean-Pierre Pedrazzini, il reporter di origini locarnesi inviato a Budapest dalla rivista Paris-Match per documentare la rivoluzione ungherese. E questa mattina, come ormai tradizione, una sentita cerimonia di commemorazione si è svolta al cimitero di Locarno, dove Pedrazzini è sepolto nella tomba di famiglia. All’evento hanno partecipato, fra gli altri, Rosanna Camponovo Canetti, presidente del Consiglio comunale cittadino, Paolo Pedrazzini, discendente del fotografo, Eszter Kroll, console di Ungheria a Berna, Elisabetta Arnold, presidente dell’Associazione ungherese in Ticino, Giacomo Ghezzi, console onorario d’Ungheria, Istvan Nagy, ex ambasciatore d’Ungheria a Berna, e Jozsef Cuzkor, ambasciatore di Ungheria a Berna. È stato quest’ultimo, in particolare, ha tratteggiare la figura dello scomparso, gravemente ferito negli scontri del 30 ottobre 1956 e spentosi poi il 7 novembre. Il diplomatico ha ricordato che Pedrazzini giunse nella capitale ungherese dopo un lunghissimo viaggio in automobile dall’Unione sovietica. «Si mosse alle prime notizie della rivoluzione, probabilmente presentendo l’importanza storica dell’evento». Pedrazzini fu colpito in piazza della Repubblica, mentre scattava fotografie fra gli insorti e cercava di soccorrere un giovane ferito dai proiettili dei soldati sovietici. «L’invasione delle truppe di Mosca del 4 novembre – ha proseguito Cuzkor – ha posto fine, nel giro di un mese, alle speranze di indipendenza e democrazia del popolo ungherese». L’ambasciatore ha quindi sottolineato come i suoi connazionali considerino il reporter di origini ticinesi «un eroe che ha dato la vita per la nostra libertà. Non a caso – ha proseguito – i suoi colleghi della redazione di Paris-Match lo hanno ribattezzato ‘il fotografo della libertà’». La cerimonia è anche stata l’occasione per ricordare la solidarietà dimostrata dalla Svizzera in occasione della rivoluzione del 1956: in Ungheria furono inviati molti aiuti e si accolsero 14 mila dei 200 mila profughi in fuga dal paese. Un movimento di sostegno per il quale Cuzkor ha espresso profonda gratitudine.