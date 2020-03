L’obiettivo dell’atto era principalmente quello di seguire quanto già applicato in diversi altri Comuni ticinesi, con l’obiettivo «di sensibilizzare e sostenere condotte responsabili ed educative, per il bene dei cittadini e della società». Uno scopo ovviamente condiviso anche dal Municipio cittadino, che nel suo preavviso ricorda dapprima le norme introdotte a livello federale e cantonale per la protezione dal fumo passivo. L’Esecutivo spiega poi che, dopo tre mozioni sul tema bocciate dal parlamento cantonale nel giugno dello scorso anno, il direttore del Dipartimento sanità e socialità, Raffaele De Rosa, aveva scritto ai Comuni spiegando le competenze di questi ultimi nel settore e l’importanza della promozione della salute, sottolineando pure come la conoscenza del territorio degli enti locali avrebbe meglio permesso di individuare le soluzioni più adeguate per raggiungere l’obiettivo. Da qui la decisione del Municipio locarnese di allargare il divieto di fumo al di fuori delle sole aree frequentate dagli allievi delle scuole, come previsto finora.