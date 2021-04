Insieme all’elaborato del professionista spagnolo sono stati premiati anche i progetti “Caraa e carasch” di Bartke Pedrazzini Architetti (Muralto), “Tecc”, di Marco Calvello (S. Antonino), “Boo’ya Moon” di Patrik Ludwa (Muralto), “Tra” di Carlo Maria Acerbi (Massagno) e “Quattro orizzonti” di Camilla De Camilli (Tesserete). Tutti i progetti potranno essere visionati (massimo di 10 persone per volta) dal 14 al 25 aprile dalle 14 alle 18 nello stabile autorimessa Fart in via Vallemaggia 30 a Bignasco (ex ufficio postale).