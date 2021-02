Un frigorifero servisol piazzato in una zona ben visibile, una cassettina dove lasciare il denaro oppure, addirittura, il codice necessario per pagare con Twint, la moneta digitale. Così il futuro è arrivato sugli alpeggi ticinesi, dove la pandemia ha accelerato processi che già avevano iniziato ad affacciarsi da qualche tempo. «Così – aggiunge Marzio Coppini, presidente della Società agricola valmaggese – abbiamo cercato di adeguarci alla situazione di emergenza. Sia per rispettare le norme di distanziamento, sia per recuperare in qualche modo gli effetti del lockdown da coronavirus». Un’intraprendenza che è stata premiata, visto che la passata stagione alpestre ha fatto registrare un bilancio positivo, nonostante la siccità patita in varie regioni e nonostante i ristoranti chiusi a singhiozzo....