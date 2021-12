Il futuro è già qui e l’albergo si accende

Stefano Artioli lo ha assicurato: il Grand Hotel di Muralto avrà un futuro luminoso. E, a giudicare dalla nuova veste dell’albergo muraltese, la promessa dell’imprenditore sarà mantenuta. Stasera lo storico edificio, che il gruppo Artisa intende riportare agli antichi fasti, si è infatti acceso come un cielo stellato. Con tanto di effetti speciali in movimento. Un’iniziativa voluta sia per augurare buon Natale ai locarnesi sia per sottolineare la volontà di rinascita. Se tutto andrà come previsto, il diritto di compera sull’edificio sarà fatto valere a fine marzo, mentre la domanda di costruzione per la ristrutturazione dovrebbe partire già a febbraio. Con l’obiettivo di riaprire al pubblico un albergo rinnovato con 149 camere e suite, un ampio centro SPA e ristorante di lato livello. Senza dimenticare il vasto parco. Lo standard sarà quello di un 4 stelle superior. Un’anteprima beneaugurante, l’illuminazione stellata di questi giorni.