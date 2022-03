Ora è ufficiale: il Grand Hotel di Muralto è di proprietà del gruppo Artisa. Ieri in un comunicato si conferma che è stato esercitato il diritto di compera, sottoscritto sul finire del 2021, per l’acquisto della storica struttura alberghiera. Massimo riserbo sulla cifra. Nei prossimi giorni verrà formalmente depositata la domanda di costruzione per il recupero e il rilancio della struttura. La neocostituita GHL SA, società facente parte del gruppo Artioli, si occuperà del progetto Grand Hotel Locarno seguendone ogni minimo dettaglio. Come anticipato dal CdT, il progetto prevede il recupero del Grand Hotel quale moderna struttura alberghiera che sia in grado di essere attrattiva durante tutto il periodo dell’anno. «L’avvenuto pagamento della somma pattuita è la dimostrazione della ferma volontà e del desiderio di rilanciare questa struttura storica, dal grande valore per l’area del Locarnese, il Ticino e non solo. L’ottenimento della licenza edilizia è il prossimo passo per una rinascita concreta del Grand Hotel» ha dichiarato in una nota stampa il fondatore del gruppo Stefano Artioli.