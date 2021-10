«Non bisogna solo confidare che sia la volta buona. Questa lo è davvero. Credo nel progetto e sono determinato a portarlo in porto». Il noto imprenditore Stefano Artioli sbaraglia il campo dai dubbi circa le reali intenzioni, o possibilità, di far rinascere il Grand Hotel. Il gruppo Artisa, ricordiamo, ha siglato un diritto di compera per la storica struttura muraltese. Non è la prima volta che si assiste a un passo simile. Ma gli investitori succedutisi negli ultimi 20 anni, per un motivo o per l’altro, in definitiva hanno sempre desistito.A fare la differenza, come sempre, sono però le persone. E quanto queste siano determinate. Una determinazione che, stavolta, sembra non mancare. A confermare questa impressione il presidente del Locarno Film Festival, Marco Solari, che inevitabilmente ha...