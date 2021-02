Punta sulla continuità il gruppo che ad Ascona raggruppa i rappresentanti della Lega dei ticinesi, dell’Unione democratica di centro e indipendenti, che si presentano sotto la sigla LUI. Nei giorni scorsi, infatti, sono state presentate le liste per le prossime elezioni comunali, che vedono ai blocchi di partenza tutti i rappresentanti che siedono attualmente in Municipio e in Consiglio comunale. Sarà, dunque, ancora in corsa l’attuale rappresentante nell’Esecutivo del borgo, Tiziano Broggini, che si è occupato dei dicasteri Polizia, Consorzi, Culto e Protezione civile e militare. Accanto a lui nella lista per il Municipio figurano anche Glen Brändli, Marco Grassi, Piergiorgio Fornera, Gian-Carlo Vacchini, Michel Aebi e Nadia Tajana. Correranno invece per ottenere un seggio in Consiglio comunale (dove attualmente siedono cinque rappresentanti del gruppo LUI) Aldo Fendoni, Gianluigi Testa, Mario Sicic, Antonio Braga, Marco Rogantini.