Le prossime elezioni comunali sanciranno la nascita del Comune unico di Verzasca. In vista della scadenza di aprile, dunque, il gruppo Verzasca 2020 ha presentato alla cittadinanza i candidati delle liste civiche per il Municipio e per il Consiglio Comunale.

In corsa ci saranno Sievi Bettosini, Igor Canepa, Anita Gaggetta, Diego Giottonini, Roberta Giottonini, Mirko Scardino, Jonathan Scolari, Davide Vosti per il Consiglio Comunale; Jonathan Scolari e Igor Canepa sono inoltre candidati per il Municipio.