Il Circo Knie vuol tornare a Locarno in pompa magna. E intende continuare a piantare il tendone in via delle Scuole, tradizionale sito degli spettacoli del «circo nazionale». Come si ricorderà nel 2019, anno del centenario, la tappa locarnese del Knie fu annullata a causa del maltempo e le copiose precipitazioni che allagarono la vasta area incolta di proprietà dei Terreni alla Maggia che da decenni ospita le esibizioni di trapezisti e clown. Annullamento con strascico polemico per i biglietti acquistati in prevendita e la delusione patita soprattutto dai più piccoli e dalle rispettive famiglie a causa del mancato spettacolo sulle rive del Verbano (Bellinzona e Lugano ospitarono ugualmente il giubileo del Knie). «Locarno è una piazza importante, faremo di tutto per proporla nel nostro tour 2020 che abbiamo appena presentato - ci conferma il direttore marketing del Circo Knie, Herbert Scheller -. Stiamo cercando un accordo con la Città e i proprietari del sito, la società Terreni alla Maggia, per avere ancora a disposizione quell’area, i prossimi 17 e 18 novembre, ma in condizioni più sicure e confortevoli per le nostre installazioni», spiega Scheller.

Una collocazione ideale

Come si ricorderà, già all’indomani dell’annullamento della tappa locarnese dell’anno scorso fu intavolata una discussione, sia all’interno del Municipio cittadino che nell’ambito del Convivio intercomunale dei sindaci, per individuare un’altra area meno soggetta alle intemperie da offrire al circo. «Abbiamo proposto Ascona, nella zona dell’aeroporto e anche Tenero, sui terreni dell’ex Cartiera, ma la direzione del Circo Knie non ha approvato queste alternative. L’area di via delle Scuole, ci hanno risposto, è l’ideale dal punto di vista logistico e per il collegamento con la stazione», ci dice il sindaco di Locarno Alain Scherrer.

Sabbia e ghiaia da spargere

Anche il direttore della Terreni alla Maggia SA, Fabio Del Pietro, ci conferma che il Circo Knie continuerà ad essere il benvenuto in quell’area. Restano però il problema dei costi (da ripartire tra Knie, proprietà e Città) di un eventuale intervento di consolidamento e drenaggio dell’area. Si parla di qualche decina di migliaia di franchi da spendere in sabbia e ghiaia, ma Del Pietro esclude però che la Terreni della Maggia SA abbia disposto perizie per determinare i costi di una drenatura supplementare. Dunque la trattativa per rivedere il Circo Knie a Locarno in via delle Scuole rimane aperta.

