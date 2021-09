Della sua realizzazione si parla da decenni e, alla fine, probabilmente non lo si farà. Dopo tante discussioni, infatti, nel Locarnese sta prendendo piede l’ipotesi di rinunciare al previsto impianto di compostaggio regionale, limitandosi a creare alcuni centri di trasbordo e avviando poi collaborazioni con il Bellinzonese per lo smaltimento vero e proprio. A tale conclusione sono giunti i «tre saggi» incaricati di studiare la problematica. Intanto rimane sempre in sospeso, dopo il ricorso al Governo inoltrato dall’azienda, la vertenza che oppone la Compodino alla Città per la mancata concessione della licenza edilizia a posteriori riguardante l’impianto situato a Gordola, ma su territorio di Locarno.

Il no del Gran ConsiglioAll’incarico al gruppo di lavoro – composto dal sindaco di Gordola...