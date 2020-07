Dopo essere stato nominato miglior hotel di villeggiatura della Svizzera nella classifica stilata da Karl Wild sulla SonntagsZeitung, ora l’hotel 5 stelle superior Castello del Sole di Ascona ha inanellato un altro alloro. È infatti stato indicato come miglior albergo elvetico anche nella classifica redatta da Claus Schweitzer per la rivista Bilanz. Quest’anno l’hotel ticinese ha inoltre ricevuto un secondo riconoscimento: Daniele Sardella, maître d`hôtel è stato designato «Direttore di ristorante del 2020». L’esclusivo resort di villeggiatura sul Lago Maggiore si distingue, segnalano i suoi estimatori, per la spaziosità, la posizione idilliaca con accesso diretto al lago, il servizio eccellente, l’elegante arredamento in stile mediterraneo e la pluripremiata cucina stellata. La vastità dei 140 ettari di terreno del Castello del Sole con la propria tenuta agricola Terreni alla Maggia rendono il resort a 5 stelle unico nel suo genere. Il rinomato albergo asconese non è nuovo ad exploit come quello appena messo a segno: il Castello del Sole era già salito sul podio della classifica annuale degli hotel di Bilanz nel 2009, 2012, 2013, 2016 e 2018. Simon V. e Gabriela Jenny, direttori e coniugi di lunga data, con il loro team non potrebbero essere più orgogliosi: «Proprio perché questa stagione è stata molto impegnativa per il settore del turismo, siamo ancora più lieti di ricevere questi ulteriori riconoscimenti. Essere nominati per due volte in un mese miglior hotel di villeggiatura della Svizzera è un grande riconoscimento. A rendere possibile il fantastico successo sono i nostri 160 collaboratori, ma anche la gioia e la passione dei nostri proprietari per la straordinaria tenuta. Ed è per questo che desideriamo ringraziare di cuore tutto il nostro team e i proprietari, con l’auspicio che il nostro paradiso possa contare su tanti altri anni ricchi di successo».