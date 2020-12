«Dopo 16 anni, 13 in Municipio e 3 in Consiglio comunale per il PPD, sono contento di terminare una bella gara e potermi dedicare alla famiglia, agli hobby e a nuovi inizi». Con queste parole Nicola Domenighetti, classe 1978, municipale di Gordola, annuncia che non si ripresenterà nella prossima tornata elettorale di aprile. «Ho sempre messo parecchio dell’ingegnere e poco del politico, questo a qualche «avversario» non è mai piaciuto, ma alla fine sono i numeri a contare e reputo il mio bilancio personale positivo, nonostante alcuni problemi cronici che affliggono da sempre il paese», aggiunge. E poi continua togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: «Gordola a medio-lungo termine è messa male finanziariamente, nel senso che abbiamo un grosso ritardo negli investimenti. Occorreva e occorre realizzare le opere (abbiamo 20 milioni di investimenti arretrati, altri 20 in stand-by, più quelli a venire...), che in risorse umane: l’amministrazione e i dipendenti sono il cuore pulsante di un comune, non un mero numero con virgola o un costo, come pensa qualcuno». Quindi il punto dolente, quello del risanamento delle scuole che sarà oggetto di un referendum: «Da sempre critico sulla possibilità del risanamento delle scuole al Burio, mi sono adoperato nell’ultimo anno per una soluzione d’intervento che potesse essere perlomeno compatibile con le esigenze scolastiche di docenti e allievi, uno standard discreto e funzionale basato su un mix tra nuovo e risanato. Discorso però difficile da far passare verso chi, con poca lungimiranza, oltre 10 anni or sono non ha voluto sistemare la piscina (per «miseri» 70 mila franchi) o perlomeno riconvertirla in sala multiuso, segnando de facto il decadimento del complesso al Burio. Resta di positivo il fatto di aver finalmente portato qualcosa di concreto (dopo anni!) su cui decidere e dove toccherà ora alla popolazione esprimersi. Una scelta che, indipendentemente dall’esito, sbloccherà diversi scenari d’investimento e pianificatori da troppo tempo fermi», sottolinea il capodicastero infrastrutture. Quindi le sue parole di commiato: «Termino ringraziando il PPD di Gordola per il sostegno che mi ha dato, l’amministrazione e la squadra comunale, cuore del comune. Poche parole, tanti fatti e grande rispetto da parte mia in questi 16 anni di collaborazione».