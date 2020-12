Una posizione che l’Esecutivo esprime in una nota, divulgata a seguito di un incontro sul tema tenuto con i rappresentanti del gigante giallo. «Non possiamo in particolare accettare la politica generale di riorganizzazione in atto da parte della Posta Svizzera, che sfavorisce i comuni periferici, la loro attrattiva e conseguentemente lo sviluppo economico», si sottolinea nella nota. «Per gli abitanti e i commercianti del paese la presenza di un ufficio postale assume una funzione centrale e irrinunciabile».

Proposta insoddisfacente

Per il Municipio, l’apertura di un’agenzia in partenariato non soddisfa «adeguatamente i criteri di un servizio pubblico che tale si possa ancora chiamare». I servizi offerti sono infatti ritenuti «limitati» e la soluzione proposta «ribalta peraltro la responsabilità della prestazione sul partner privato e/o sull’ente comunale». La preoccupazione dell’Esecutivo, inoltre, è pure rivolta agli attuali posti di lavoro alla filiale di Brissago, per i quali si chiedono in ogni caso le dovute garanzie di protezione.