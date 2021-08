Pharmanalytica lascia Locarno. Schindler riduce i posti di lavoro, dopo la chiusura della sede di Quartino. Avvenimenti che non possono non preoccupare l’Esecutivo cittadino, il quale – anche su impulso del Consiglio comunale – si è dunque attivato istituendo un’apposita Commissione municipale economia nell’intento di elaborare nuove strategie. Ma anche avvenimenti, che non scalfiscono il progetto del LocarneseTech e quanto si intende realizzare nell’area dell’ex macello/ex gas. Lo si evince dalla risposta fornita da Palazzo Marcacci all’interrogazione della Sinistra Unita, intitolata «Il polo tecnologico perde pezzi?».Un polo – il cui concetto nel frattempo è stato affinato e concretizzato appunto nel LocarneseTech – per il quale a suo tempo hanno firmato una lettera d’intenti aziende importanti...