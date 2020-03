Convocata in seduta straordinaria, l’ultima assise del Consiglio comunale di Losone, lunedì prossimo, appare un po’ monca e l’emergenza sanitaria in questo caso non c’entra. Non ci sarà ad esempio l’atteso messaggio per la progettazione definitiva della nuova Casa comunale di Losone. La Commissione delle opere pubbliche e quella della gestione non sono infatti riuscite a completare i relativi rapporti sul credito di 825.mila franchi per l’elaborato definitivo del progetto «Centrum» firmato dagli architetti Nicola Baserga e Christian Mozzetti di Muralto, uscito vincitore del concorso pubblico, che passerà dunque alla prossima Legislatura con il nuovo Consiglio comunale che sarà chiamato anche a votare il credito di realizzazione dell’opera. Altro messaggio «stralciato» dall’ordine del giorno...