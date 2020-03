«La tigre», per dirla con il municipale Niccolò Salvioni, «era rimasta senza denti», a seguito di due decisioni prese dal Consiglio di Stato nell’agosto dell’anno scorso. Ma ora l’Esecutivo di Locarno ci mette una pezza, in modo che le scelte prese a suo tempo – e con motivazioni ben precise – possano assumere nuovamente vigore. Così, il Municipio ha firmato in questi giorni il messaggio concernente la regolamentazione sull’uso e la protezione dei beni comunali, che nel contempo prevede di abrogare il regolamento di polizia urbana e rurale risalente al 13 aprile 1915.Il tutto ruota attorno ai cartelli di divieto, in particolare quello di consumare bevande alcoliche, che l’Esecutivo aveva deciso di posare in alcune zone sensibili della città, come ad esempio davanti al Castello Visconteo. Luogo,...