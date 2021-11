Si alzano i veli sul Museo di storia naturale nel comparto Santa Caterina. È in pubblicazione fino al 3 dicembre la variante di Piano regolatore particolareggiato del centro storico che riguarda appunto il complesso di circa 11.500 mq composto dalla chiesa di Santa Caterina (di origine medievale, riedificata all’inizio del XVII secolo), dal monastero delle suore agostiniane, dal giardino, dall’ortaglia, dall’istituto scolastico e da alcuni edifici accessori. Il tutto circondato da un alto e possente muro di cinta, realizzato in gran parte in pietra naturale. Al di fuori delle mura, ma ancora sul sedime del comparto, si trovano alcuni edifici civili di inizio Novecento: Palazzo Fonti e due ville. E martedì sera, in un’affollata serata pubblica nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Marcacci,...