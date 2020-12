La nuova sede del Museo cantonale di storia naturale passa dalla teoria alla pratica. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato il messaggio grazie al quale sarà avviata la progettazione di quanto necessario per garantire il trasloco della struttura da Lugano al comparto locarnese di Santa Caterina, così come previsto. Di 9 milioni e 550 mila franchi la cifra necessaria per l’operazione, mentre il costo per la realizzazione del nuovo museo è stimato attorno ai 36 milioni. Nulla da fare, dunque, per chi – ancora poco tempo fa – chiedeva al Governo (un atto parlamentare in tal senso è pendente) di riaprire il dossier e di analizzare la possibilità di trasferire il museo in una regione periferica (la valle Leventina, in particolare). Troppo tardi, insomma. Come ha sottolineato il consigliere di Stato Claudio Zali questa mattina, presentando gli ultimi sviluppi assieme a Giovanni Realini, capo della Sezione logistica del Dipartimento finanze ed economia.

Molteplici vantaggi

Molteplici i vantaggi dell’alternativa locarnese, evidenziati anche nel rapporto finale del collegio di esperti, che ha concluso la procedura dei mandati di studio in parallelo e che è pure stato approvato dal Consiglio di Stato. In tale ambito è stata accolta l’ipotesi progettuale sviluppata dallo studio di architettura Guscetti di Minusio (invitato a partecipare assieme ad altri tre studi ticinesi e svizzeri). In particolare, sottolineano le autorità cantonali, il comparto di Santa Caterina a Locarno offre un’ottima soluzione in vista della realizzazione di una nuova struttura museale d’interesse scientifico, culturale e turistico, in grado di produrre interessanti impulsi anche di natura urbanistica.

Un nuovo parco aperto al pubblico

Creando uno stretto connubio tra storia, cultura, scienza e natura, questa operazione di riqualifica permetterà inoltre di rendere fruibile al pubblico uno spazio verde in un contesto urbano, inserendosi nella strategia di valorizzazione delle proprietà dello Stato. Sì, perché forse non tutti sanno che nella proprietà – la cui superficie complessiva supera gli 11 mila metri quadrati, pari a oltre due campi di calcio – si trova anche un ampio parco (di circa 8500 metri quadrati), che sarà completamente aperto al pubblico anche al di fuori dei visitatori del museo.

Posizione strategica

Fra gli altri aspetti positivi ribaditi dall’approfondimento della procedura, hanno sottolineato Zali e Realini, anche la posizione strategica del comparto per quanto riguarda la mobilità (a due passi dalla stazione ferroviaria, ben servito dai mezzi pubblici e contiguo all’autosilo di Largo Zorzi). A favore dell’operazione pure il fatto di essere sostenibile dal punto di vista finanziario, rispettando i parametri fissati a suo tempo dal Governo. E questo pur prevedendo sia il risanamento degli edifici esistenti, sia la realizzazione di un nuovo complesso nella parte sud, pensato per ospitare, in particolare, la parte espositiva della struttura. Nel complesso principale originale verranno invece inseriti i contenuti amministrativi e di ricerca.

La scuola si sposta a nord

Quanto agli inquilini attuali, rimarrà la scuola Santa Caterina, cui sarà dedicata la villa Fonti a nord dell’area in questione. Nulla di ufficiale, invece, è ancora stato deciso riguardo alle quattro suore che occupano attualmente il monastero. La loro presenza è regolata da una convenzione, che scadrà nel 2029. Per quanto riguarda la tempistica, la Città di Locarno ha già adattato la relativa variante di Piano regolatore, mentre il messaggio governativo dovrebbe essere discusso dal Gran Consiglio ancora nel corso del prossimo anno, al termine del quale sarà avviato il concorso di progettazione.

Inaugurazione entro fine 2027

Quest’ultima si protrarrà presumibilmente fin nella seconda metà del 2024, dopo di che si procederà con gli appalti, con l’allestimento del messaggio per il credito di realizzazione e con la fase di cantiere. Se tutto andrà come previsto, il nuovo Museo cantonale di storia naturale dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2027, così come auspicato all’inizio della procedura.

