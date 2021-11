Aiutarsi l’un l’altro. Mettersi al servizio della comunità pur senza avere una carica istituzionale. È la democrazia partecipativa che tanto sta a cuore all’Associazione di quartiere Rusca e Saleggi (AQRS). Dalla sua fondazione, infatti, l’organismo locarnese ha sempre cercato di mobilitare gli abitanti del comparto affinché, da una parte, esprimessero aspettative e bisogni e, dall’altro, si facessero avanti per dare il proprio contributo alla vita collettiva. È quanto sta per accadere con il progetto pilota Semkì («Siamo qui» in dialetto), la prima portineria di quartiere della città, che aprirà ufficialmente i battenti a febbraio. «Non solo – aggiunge Rosanna Camponovo, presidente dell’associazione –. Stanno per partire anche altre due iniziative che saranno ulteriori esempi di democrazia...