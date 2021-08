C’è animazione in questi giorni all’ex caserma di Losone. I 150 ragazzi del BaseCamp, organizzato per la seconda volta dal Locarno Film Festival, sono un piacevole diversivo nella vertenza pianificatoria riguardante il futuro del comparto, cui il Comune proprietario vorrebbe cambiar destinazione per accogliere un centro di competenza delle arti sceniche e dell’audiovisivo. La procedura è però bloccata da una sentenza avversa del Tribunale cantonale amministrativo (Tram), cui il Municipio ha ora deciso di opporsi. Il dossier finirà dunque sul tavolo del Tribunale federale. In parallelo si comincerà anche a lavorare di concerto con il Cantone con l’obiettivo di trovare una soluzione alternativa alla variante di Piano regolatore approvata dal Consiglio comunale e poi cassata.

«Così chiudiamo il cerchio»

«La decisione di impugnare la sentenza del Tram – spiega al CdT il sindaco Ivan Catarin – è stata ben ponderata e adottata perché ci sembrava un modo per chiudere il cerchio della vertenza pianificatoria. Senza contare che le conclusioni dell’Alta corte di Losanna ci aiuteranno a capire ancora meglio come sbrogliare la matassa procedurale». Un ginepraio che verrà in ogni caso affrontato subito. Come anticipato dal Corriere sabato scorso, infatti, il Municipio si è già accordato con il Cantone per mettersi a tavolino e affrontare la questione assieme ai tecnici di Bellinzona. «All’incontro con i rappresentanti del Governo e con i loro funzionari – chiarisce ancora Catarin – ci eravamo presentati portando una serie di domande concrete. Ora contatteremo al più presto il Dipartimento del territorio, in modo da fissare un primo appuntamento con i suoi tecnici, sperando che possano darci le prime risposte. Poi, come detto, ci siederemo tutti ad un tavolo e valuteremo in che modo muoverci per poter uscire dall’attuale impasse pianificatoria». Il tutto anche sulla scorta del nuovo Piano direttore cantonale, la cui approvazione è attesa per il prossimo autunno.

Anche ricorrenti e Silo & Beton

Ad essere coinvolti nella discussione non saranno però solamente Cantone e Comune. «Pianificare il comparto in questione – prosegue il sindaco di Losone – significa tenere in considerazione anche le strutture che si trovano sul versante opposto all’ex caserma, di proprietà di coloro che si sono opposti alla variante di Piano regolatore e della Silo & Beton Melezza SA. Per poter giungere ad una soluzione condivisa, ci pare dunque saggio coinvolgere anche loro fin dall’inizio, in modo da evitare – nel limite del possibile – ulteriori conflitti, avanzando, nel contempo, il più spediti possibile». Il Municipio, insomma, ribadisce la propria volontà di giungere all’obiettivo finale, gettando le basi per la creazione di un Centro per le arti sceniche e l’audiovisivo.

Accademia Dimitri, ma non solo

Il primo passo in tale direzione sarebbe il trasloco da Verscio a Losone dell’Accademia Dimitri, che – «affamata» di spazi – già oggi ne occupa alcuni provvisoriamente all’ex caserma (dalla quale dovrà uscire non appena avrà trovato una sede alternativa). «L’idea che abbiamo in mente – prosegue Catarin – va però oltre, proprio perché ci sono vari altri partner potenzialmente interessati». Uno di questi è lo stesso Locarno Film Festival, che mercoledì scorso ha inaugurato a Losone – in collaborazione con il Comune – la seconda edizione del suo BaseCamp, il quale riunisce 150 giovani provenienti quest’anno prevalentemente dal resto della Svizzera. «Proprio alla cerimonia di apertura dell’evento – conclude il sindaco – abbiamo incontrato il direttore generale della SSR Gilles Marchand, il quale ha guardato con molto interesse alle potenzialità dell’ex caserma, affermando che – nel caso in cui la nostra idea si concretizzasse – anche con loro sarebbero possibili sinergie». Il ventaglio delle opportunità, dunque, si sta ulteriormente ampliando. Fra gli altri interessati potrebbero esserci anche la stessa SUPSI (al di là della «sola» Accademia Dimitri) oppure il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive (CISA), a «caccia» di ulteriori spazi oltre a quelli nella sede al PalaCinema di Locarno.

Giovani talenti crescono

Inaugurato nel 2019 e sospeso lo scorso anno, il BaseCamp del Film Festival all’ex caserma (che si è aperto il 4 agosto e durerà fino a domenica) accoglie 150 giovani talenti selezionati dalle maggiori scuole d’arte e cinema della Svizzera. I partecipanti, oltre a prendere parte ai vari eventi della rassegna del Pardo, hanno la possibilità di vivere assieme in un luogo di crescita, di confronto, di scambio e di creazione.

