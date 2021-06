Un nucleo ricco di storia, con un paesaggio unico che non a caso è stato inserito nell’inventario degli insediamenti da proteggere d’importanza nazionale ISOS. Ma anche un nucleo che, come purtroppo altri, col passare del tempo è stato in parte sfregiato da lavori o rappezzi non per forze eseguiti secondo le regole dell’arte. Stiamo parlando del nucleo di Rivapiana a Minusio, per il quale 73 abitanti o proprietari di case hanno consegnato al Municipio una petizione, affinché si ripristini una situazione confacente alle peculiarità dell’area.

In particolare all’Esecutivo si chiede di «elaborare urgentemente un intervento di arredo urbano idoneo al nucleo», ma anche di coinvolgere gli stessi abitanti «mediante un processo partecipativo che consenta loro di esporre idee, esigenze e trovare un compromesso...