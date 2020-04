Il nuovo Municipio è pronto a lavorare

È tempo di crisi, sì, ma bisogna andare avanti. E anche la politica non è da meno. Nel tardo pomeriggio di oggi si è insediato il nuovo Municipio di Orselina, eletto tacitamente, in quanto come noto le elezioni che avrebbero dovuto tenersi lo scorso 5 aprile sono state annullate a seguito dell’emergenza legata al coronavirus. Davanti al giudice di pace Tazio Ratti hanno giurato fedeltà alle leggi il sindaco Luca Pohl, la vice Samanta Garbani Nerini, e i colleghi di Esecutivo Bernardo Huber, Stefano Gueli e Gilbert Nigel.