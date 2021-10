Il nuovo museo è un po’ più vicino

Una grande opportunità per Locarno che si fa un po’ più concreta. È la nuova sede del Museo cantonale di storia naturale che Bellinzona – di concerto con la Città – intende inserire nel comparto di Santa Caterina. Per poterlo fare è però necessario aggiornare la pianificazione e la relativa variante sarà posta in pubblicazione da mercoledì prossimo fino al 3 dicembre. Il dossier era stato inviato al Cantone per l’esame preliminare ed è da poco tornato sulle rive del Verbano con solo una modifica riguardante le sporgenze delle costruzioni sotterranee. Ora, dunque, si passa alla fase successiva della procedura, con il deposito degli atti e l’informazione pubblica. Chiunque volesse consultare al documentazione potrà farlo rivolgendosi ai Servizi del territorio di Locarno, previo appuntamento. Fino a inizio dicembre ogni persona o ente che dimostrino un interesse «degno di protezione» potranno inoltrare le proprie osservazioni o proposte al Municipio.

Pronti a dire la propria

Non solo. In modo da allargare il più possibile la campagna di informazione sull’importante dossier, una serata pubblica è già stata programmata per il 16 novembre, alle 20.30, nella sala del Consiglio comunale a palazzo Marcacci. Per partecipare sarà richiesto un certificato COVID e sarà pure obbligatorio indossare la mascherina.

Una volta raccolti tutti i suggerimenti che gli saranno indirizzati sull’argomento, l’Esecutivo comunale inizierà l’allestimento del messaggio municipale da sottoporre al Legislativo, per consolidare la variante al Piano regolatore particolareggiato del centro storico. Se tutto andrà come previsto, il documento poterebbe essere pronto già fra i mesi di febbraio e marzo dell’anno prossimo. Nel frattempo, ricordiamo per concludere, il Gran Consiglio ha approvato il credito di 9,5 milioni per dare avvio al concorso di progettazione.

