L’appalto più importante per il nuovo porto del Gambrogno è stato firmato con le Officine Ghidoni di Riazzino. L’appalto, per un importo di 6,7 milioni (IVA esclusa), concerne la realizzazione degli ancoraggi a lago. «Dopo il referendum dell’aprile 2019 i lavori erano stati ripresi con la realizzazione della scogliere artificiale da parte della ditta Matteo Muttoni Costruzioni di Bellinzona, ditta alla quale è pure stato appaltato il contratto per la realizzazione del molo frangiflutti per un importo di 4,25 milioni (sempre IVA esclusa)», si legge in una nota del Comune. «Gli importi citati rispettano il costo delle parti d’opera descritte a preventivo e votate dal Consiglio comunale».