Con l’avvicinarsi della primavera, il parco Balli in Città Vecchia a Locarno si prepara a sbocciare. È infatti stata pubblicata la variante del Piano regolatore particolareggiato del Centro storico, che prevede – oltre alla presenza del parco pubblico – la possibilità di costruire un’autorimessa sotto l’area verde. Contro l’approvazione della variante, alla quale a fine 2019 la maggioranza del Consiglio comunale ha mostrato il pollice alto, pendeva un ricorso di un confinante con il terreno in questione. Un ricorso recentemente respinto dal Consiglio di Stato, in particolare perché «l’opposizione» entrava già nel merito del progetto. Mentre a questo stadio – essendo l’oggetto del contendere la decisione del Legislativo – i ricorsi potevano concentrarsi solo sulla procedura adottata. Che, appunto,...