Certo è che nel Locarnese si sente la mancanza del Festival del film. Di un’edizione con la «e» maiuscola, che attiri visitatori da tutto il mondo. Basta fare quattro passi nel centro cittadino, una qualsiasi di queste sere, per rendersi immediatamente conto che l’atmosfera non è quella che tutti si aspettano ad inizio agosto sulle rive del Verbano. Ben venga quanto il Pardo è riuscito a mettere in atto, malgrado le difficoltà oggettive legate alla pandemia da coronavirus. Non era assolutamente scontato proporre la 73. Edizione nel 2020, sebbene giocoforza ridotta. Ma come detto, e comprensibilmente, non si riesce a godere appieno della magia del Pardo.

Quasi tutto esaurito

Questa percezione differente, come ci spiega il vice presidente di Hotelleriesuisse Ticino, Max Perucchi, non si riflette però sul fronte dei pernottamenti alberghieri, che vanno comunque molto bene. «Le prenotazioni si attestano sul livello dell’anno scorso», spiega il nostro interlocutore. «Fino a settimana scorsa l’occupazione degli alberghi era del 90-95%, mentre per questa settimana siamo attorno al 75-80%». Una leggera flessione, quest’ultima, fisiologica, poiché in molti cantoni svizzero tedeschi le vacanze estive sono terminate. E una flessione che, in realtà, si misura anche durante le normali edizioni del Festival del film, «perché solitamente gli eventi con sponsor, autorità e così via si tengono per la maggior parte durante la prima metà delle kermesse», spiega ancora Perucchi.

Più ottimismo nelle previsioni

Si può dunque affermare che la stagione stia andando meglio di quanto si potesse preventivare solo qualche mese fa. «Sì», conferma il vice presidente di Hotelleriesuisse Ticino. «Da come si erano messe le cose a seguito del lockdown ipotizzavamo una diminuzione dei pernottamenti dell’80% a fine stagione. Mentre ora, sebbene per prudenza manteniamo un’ipotesi del -35%, se la stagione proseguisse in questo modo potremmo anche arrivare a una chiusura con il -25%. Una stagione normale, insomma, ma con il buco della Pasqua, un periodo caldo sul fronte turistico che – questo no – non sarà possibile recuperare».

Mancano gli over 65

Perucchi non nasconde comunque una sorta di momentaneo «buco», sul fronte delle prenotazioni, a partire dalla fine di agosto e per i mesi di settembre e ottobre. «In generale si prenota per molti più giorni rispetto agli anni addietro, ma mancano gli over 65», sottolinea. Una clientela tipica della fine dell’estate e dell’inizio dell’autunno, che «probabilmente ha ancora un po’ paura».

Ma ci sono molti giovani

Quindi il tipo di ospite è cambiato in questi mesi? «Sì, la media di età si è notevolmente abbassata», risponde il nostro interlocutore. «E su questo fatto dovremmo recitare tutti un ‘mea culpa’, perché trattandosi di turisti nuovi, e potenziali ospiti anche del futuro, avremmo potuto ‘coccolarli’ un po’ di più in modo appunto che da invogliarli a tornare. Vero è che, a parziale discolpa, tutto è stato scombussolato in modo repentino e non è stato facile reagire. Stiamo comunque elaborando nuove strategie con TicinoTurismo». E questo nella speranza che nel 2021 possano tornare nel Locarnese i grandi eventi. Altrimenti è facile immaginare che i giovani ospiti di quest’anno – sempre situazione sanitaria permettendo – decidano poi di varcare i confini nazionali.

Mentre quest’anno sembra essere stata seguita la raccomandazione delle vacanze in Svizzera. «I nostri ospiti sono soprattutto confederati, sebbene non manchi qualche germanico o olandese soprattutto nei campeggi. Ma ci sono anche molti romandi», conclude Max Perucchi. Infine, tornando al «coccolare» i potenziali clienti del futuro, da rilevare che alcuni Comuni, come Ascona, hanno lanciato dei sondaggi proprio per capire cosa piace, cosa invece no o cosa manca.

