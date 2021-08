L’importanza della sostenibilità ambientale non è mai stata così pressante e presente come in questi anni. Non a caso una realtà di prestigio e di portata internazionale come il Locarno Film Festival ha deciso di compiere un passo tanto significativo quanto in un certo senso storico (è tra i primi festival di cinema a realizzarlo), ovvero rendere pubblico il suo primo rapporto di sostenibilità. Sempre al passo con i tempi e attenta ai cambiamenti culturali, economici e identitari, la kermesse si impegna a ridurre al minimo l’impatto ambientale prodotto dall’evento rimanendo fedele all’obiettivo numero 12 dell’agenda 2030 dell’ONU: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

© CdT

«Si tratta di far vedere alle persone come un investimento nel Festival è direttamente proporzionale a un investimento nella collettività», ci ha spiegato il direttore operativo Raphaël Brunschwig. E La Rotonda, oltre ad aver cambiato concept e il modo di vivere questo spazio, incarna perfettamente il concetto di sostenibilità ecologica. Basti solo pensare che l’intera area è in parte alimentata con energia verde ed è costellata da isole ecologiche per la separazione dei rifiuti.

Detto questo, le attività di riciclaggio, di riutilizzo delle risorse e di riduzione al minimo dei consumi sono all’ordine del giorno. Sul fronte consumo di bevande, che durante il periodo estivo conosce un forte incremento, La Rotonda ha adottato nel 2019 un sistema di distribuzione di bicchieri su cauzione limitando in modo importante la quantità di rifiuti in plastica. E se qualche anno fa gli avventori potevano bere uno spritz nei bicchieri di vetro, quest’anno la musica è cambiata: niente usa e getta, solo bicchieri riutilizzabili con 2 franchi di cauzione.

Il concetto di sostenibilità va applicato anche al cibo. I sette food truck presenti sul perimetro de La Rotonda si impegnano - ci hanno riferito - a utilizzare il meno possibile la plastica e alcuni non la prendono neanche in considerazione. Oltre alle ormai conosciute stoviglie di legno che hanno letteralmente spodestato il podio alla plastica, chi si recherà sul posto non si lasci ingannare: tutto quello che vedete è realizzato con materiali che si possono riciclare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata