Potrebbe trattarsi di una scoperta importante quella fatta a Moghegno, frazione di Maggia. Durante gli scavi per la costruzione di un’abitazione privata sono emerse alcune coperture di sepolture antiche. «Quanto siano antiche però non lo possiamo ancora stabilire», precisa la responsabile del servizio archeologia del Cantone, Rossana Cardani Vergani. L’area però fa ben sperare, visto che nel 1994 vi erano state scoperte una quarantina di tombe contenenti circa 300 importanti reperti di epoca romana. Un insieme di sepolture, che ora potrebbe diventare ancora più grande e ricco di storia. Se quanto individuato in questi giorni faccia parte di quella che oggi è conosciuta come la necropoli di Moghegno però, è ancora tutto da verificare con attenzione.

Si lavora allo «sterro»

