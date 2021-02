Dopo un iter quasi decennale, entra nel vivo il progetto per il nuovo complesso alberghiero-residenziale in zona Gaggioli a Losone, a ridosso del golf. A comunicarlo il Patriziato locale, indicando che il 29 gennaio è stata pubblicata la documentazione della gara per l’aggiudicazione di uno o più diritti di superficie sui cui edificare il complesso del così denominato progetto «Paradiso». Entro il 12 marzo, dunque, gli interessati potranno inoltrare la richiesta di partecipazione. A maggio, poi, si terranno le visite in loco ed entro il 7 luglio dovranno essere inoltrate le offerte definitive. Infine, «nel mese di agosto ci sarà una decisione di merito sull’assegnazione del o dei diritti di superficie», spiega il Patriziato di Losone.

Per un progetto che entra nel vivo, un altro – a sua volta – si concretizza. La nuova infrastruttura al Meriggio, conferma l’ente presieduto da Carlo Ambrosini, «sarà aperta e inaugurata come previsto per la stagione 2021, malgrado i ritardi dovuti alle restrizioni per l’epidemia da COVID-19». La nuova gestione, sotto il cappello del progetto «River Merisg», aprirà dunque con l’arrivo della bella stagione. «Questi mesi di rallentamento ci hanno permesso di affinare aspetti importanti, ma non legati al progetto iniziale, quali un impianto solare, la videosorveglianza e l’adattamento logistico per un’infrastruttura snackbar, che ci hanno impegnato ulteriormente dal lato finanziario». In merito all’annullamento del concorso per il progetto del Meriggio, con la conseguenza di non pagare i premi inseriti nel bando, la nota rimarca ancora che il Giudice di pace ha dato ragione al Patriziato. E che la decisione non è stata impugnata. Patriziato che, infine, sottolinea come con queste comunicazioni intenda «lanciare segnali positivi all’economia regionale a vocazione turistica, che come tutti i settori sta stringendo i denti per cercare di superare questo momento particolarmente difficile a causa della pandemia».