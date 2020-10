Loading the player...

Sabato sera, un gruppo di giovani sotto l’effetto dell’alcol si è intrufolato all’inaugurazione della mostra dedicata agli artisti colombiani Mario Volpe e Hernan Diaz al Rivellino, con la presenza dell’ambasciatrice colombiana e altri politici illustri, rischiando di rovinare alcune prestigiose opere d’arte se non fosse stato per il pronto intervento di alcuni ospiti dell’evento che hanno permesso di allontanare gli intemperanti. Qualche giorno fa, invece, il proprietario di un take away ha trovato la porta del vicino di casa completamente manomessa. Ancora prima, un ristoratore è stato avvisato da un vicino che un gruppo di giovani nella notte stava sfasciando le sedie e i tavoli del suo locale. Mentre al gerente di un bar mancano regolarmente delle sedie, alcune volte ritrovate poi distrutte nel giardino adiacente il locale da lui gestito.

Zona nevralgica

Sono solo alcuni degli episodi di vandalismo registrati negli ultimi tempi nei pressi del Castello Visconteo a Locarno. Episodi che si aggiungono al pestaggio compiuto venerdì scorso da alcuni studenti zurighesi ai danni di un richiedente asilo e che raccontano come nella zona, dopo una certa ora, ci sia una certa difficoltà a mantenere la situazione sotto controllo.

Telecamere ignorate

Sono tanti gli esercenti che mostrano una certa insofferenza: «Le telecamere non hanno un effetto dissuasivo, anche perché in tanti, soprattutto i turisti, ignorano che sia installate e funzionanti. Quindi c’è chi si ubriaca, magari comprandosi cartoni di birra da bere per strada, e poi si sente libero di fare quello che vuole». «Ormai è noto che il Castello sia praticamente diventata la piazza di spaccio della città, quindi per evitare guai ci sto alla larga. Non mi stupisce che il pestaggio sia avvenuto proprio in quella zona», racconta un altro intervistato.

Paura di esporsi

Tutti comunque hanno paura di esporsi, non solo nel corso delle interviste, che abbiamo realizzato interpellando alcuni esercizi pubblici locarnesi, ma anche solo per fare una denuncia per i danni subiti. E questo sia per paura di ritorsioni, sia per la convinzione che tanto una denuncia anonima non servirebbe a niente. «Ma è proprio questo il grande errore – spiega Nicolò Salvioni, capodicastero sicurezza del comune di Locarno –.

Segnalazioni essenziali

«Le segnalazioni sono essenziali nel lavoro della Polizia, che viene così autorizzata a cercare, tramite la rete di videocamere installate in città, elementi che possano permettere di determinare chi abbia commesso i vandalismi. Quello che forse non è chiaro a chi subisce danni è che, se nessuno sporge una denuncia, non viene fatta nessuna indagine e questo non solo permette agli autori dei vandalismi di rimanere impuniti, ma c’è il rischio che ci si possa ritrovare con un crescendo di reati».

Metamorfosi serale

La zona più sensibile sarebbe, come accennato, quella nei pressi della rotonda. Racconta un giovane barista: «È incredibile come di giorno sia un via vai di famiglie che vanno a vedere la mostra dei dinosauri, mentre di sera lo scenario cambia completamente, con il sottopassaggio che sembra diventare un vicolo malfamato di qualche grossa città pericolosa. Venerdì notte ero ormai smontato dal lavoro, quando ho visto un gruppo di ragazzi scappare proprio da lì. Qualche giorno dopo, leggendo della notizia del pestaggio del richiedente asilo, ho subito pensato che potessero essere loro gli autori del fattaccio».

Non più come una volta

Ma la zona del Castello è davvero in balia del degrado? «Ci sono stati problemi, ma con dei correttivi introdotti un paio di anni fa siamo riusciti a togliere il degrado che c’era in passato – spiega Salvioni – È una zona monumentale che vogliamo proteggere e attualmente non sono a conoscenza di situazioni particolarmente critiche. Anche perché le ronde della Polizia sono regolari ed efficaci».

L’operatore di strada

È però indubbio che, anche nel corso del pomeriggio, si possono trovare molti ragazzi bere grandi quantitativi di alcolici per strada. Le cui assunzioni eccessive possono far sfociare in comportamenti molesti: «È un tema sensibile, da affrontare a più livelli. Da una parte c’è il problema dei minorenni che, magari aiutati da qualche adulto, comprano alcolici illegalmente. Dall’altra, quelle persone a cui non possiamo impedire di consumare bevande alcoliche in strada e che hanno spesso bisogno di aiuto. Come ad esempio con gli operatori di strada, che purtroppo erano stati rimossi e che il Municipio sta pensando di reintrodurre non solo a livello comunale, ma anche intercomunale e regionale», conclude il membro dell’Esecutivo locarnese.

Richiesta di tutela

«Intanto ogni mattina, oltre a qualche sedia che di tanto in tanto sparisce, trovo sempre bottiglie rotte e sporcizia di fronte alla porta del mio bar – commenta sconsolato un gerente –. Spero che il Municipio si renda conto che, al di là delle rassicurazioni, abbiamo bisogno di più tutela».

