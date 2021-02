L’Ente autonomo Centovalli, da qualche giorno, può fregiarsi di un nuovo sito internet (www.masterplancentovalli.ch), dedicato al piano di sviluppo regionale attualmente in atto sul territorio dell’omonimo comune: il cosiddetto «masterplan Centovalli». La pubblicazione del portale avviene poche settimane dopo l’apertura del canale ufficiale di lnstagram del Comune di Centovalli. Il fatto che i due enti abbiano intrapreso questi importanti passi dimostra la loro volontà e capacità di adattarsi ai tempi, alla digitalizzazione e può anche essere considerato come una risposta all’evoluzione delle necessità della popolazione.

Il sito internet – curato e gestito dalla coordinatrice del masterplan Ottavia Bosello – è pensato espressamente per la popolazione locale. Gli obiettivi del progetto sono molteplici. La piattaforma vuole infatti presentarsi come mezzo tramite il quale poter meglio comprendere le implicazioni di uno strumento di sviluppo regionale come appunto il masterplan. Ovviamente lo scopo dichiarato è anche quello di permettere una migliore comunicazione con la popolazione e un ulteriore avvicinamento alla stessa.

Le diverse sezioni

Il portale è caratterizzato da molteplici livelli di lettura. Tramite la sezione «Chi siamo» vengono presentati il comitato direttivo a capo dell’Ente autonomo Centovalli e la coordinatrice del masterplan. Nella sezione «masterplan» invece è possibile scoprire i diversi ambiti in cui opera il piano di sviluppo e si può comodamente sfogliare la carrellata di progetti preesistenti. Importante precisare che sul sito sono presenti solo le schede dei progetti del documento originale del Masterplan e non le descrizioni di nuove iniziative nate negli ultimi mesi.

Attraverso la sezione «News & Media» si può invece restare aggiornati su comunicati stampa, articoli di quotidiani e riviste, come anche consultare file multimediali con videointerviste.

Infine, è presente una sezione dedicata alle «Informazioni pratiche», vale a dire quelle informazioni di base che possono aiutare a meglio comprendere il tipo di supporto che garantisce la coordinatrice del masterplan. Sul sito è possibile trovare anche tutte le informazioni di contatto necessarie nel caso in cui si volesse proporre un nuovo progetto, che mira alla valorizzazione e al rilancio del territorio centovallino.