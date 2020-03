Ci siamo abituati a vederlo animare molte iniziative per i più piccoli (l’ultima in ordine di tempo era stato il Pedibus per gli allievi delle scuole in varie località del cantone). Ora il pinguino Pango - conosciuta mascotte locarnese - scende in strada per scacciare il Covid-19. E lo fa prendendo a prestito la rumorosa tradizione del bandir gennaio, cui partecipa ogni anno assieme ai bambini. Così, trascinando la sua collezione di lattine, percorrerà le strade cittadine per fare un po’ di compagnia a chi è rimasto a casa e per mettere in fuga il coronavirus. Se poi qualcuno volesse cantare o fargli sentire un po’ di musica dalle finestre, sarà ben felice di ballare anche un po’. Gli appuntamenti locarnesi con Pango inizieranno oggi, dalle 18 alle 19, quando percorrerà vicoli e piazzette della Città Vecchia, fermandosi anche davanti all’entrata dell’ospedale La Carità, per portare un pensiero dall’esterno ai malati e ai sanitari impegnati in uno dei centri cantonali Covid-19. Domani, nello stesso intervallo orario, il pinguino passerà da via della Posta, via Luini, via Balestra, via delle Scuole, via Varesi, via Bramantino, piazza Pedrazzini e via della Pace. Mercoledì il «balconi tour» proseguirà in via Saleggi, giovedì alle Cinque Vie, via Rovedo, via San Jorio, via D’ Alberti, via Pioda e via Varenna. Venerdì, sempre fra le 18 e le 19, Pango sarà un via Nessi.