Il PLR cittadino perde la testa: «Prosegue il rinnovamento»

Si tratta di un passo previsto dallo statuto. Che per altro segue appieno la via del rinnovamento, ormai da qualche anno intrapresa sia a livello cantonale, sia locale. Ma per il PLR cittadino si tratta comunque di una piccola, seppur pacifica e serena, rivoluzione. Il presidente della sezione di Locarno Gabriele De Lorenzi, assieme alla sua squadra di comitato, lascerà infatti le redini del partito di maggioranza relativa.

«È un passo all’insegna della linea del rinnovamento», esordisce subito il presidente, contattato in merito dal Corriere del Ticino. «Un rinnovamento, che si è potuto misurare già durante le scorse elezioni, con una squadra del Consiglio comunale che annovera sette volti nuovi». E De Lorenzi aggiunge ancora: «Il mandato scade per statuto dopo ogni tornata elettorale. Dunque,...