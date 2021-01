In vista delle elezioni comunali del 18 aprile sono pronte anche le liste del PLR di Gordola. Sono state approvate martedì scorso dall’assemblea online a cui hanno assistito anche il presidente liberale radicale cantonale Alessandro Speziali (domiciliato a Gordola) ed il presidente distrettuale Luca Renzetti. Per il Municipio, oltre ai due uscenti Damiano Vignuta (sindaco) e Lorenzo Manfredi, l’assemblea ha confermato Gabriele Balestra (attuale capogruppo in Consiglio comunale) e altri membri del Legislativo in carica ovvero Ivan Corda, Stefania Perico e Tania Soldati Marzini, oltre ad Alice Caiocca. «Con questa lista il PLR presenta profili complementari e con un solido percorso professionale e politico, in grado di affrontare nel migliore dei modi i prossimi anni che saranno estremamente complessi e che chiedono politici pacati, coerenti e vicini alla popolazione» sottolinea il comunicato odierno firmato dal presidente sezionale Mauro Andreotti. Nella lista dei candidati al Consiglio comunale «vi sono numerosi giovani sensibili ai temi ambientali ed al risparmio energetico, per cui (una benvenuta novità a Gordola) la lista vedrà alleati il PLR e i Verdi Liberali.