La sezione PLR di Ascona ha depositato le liste per il Municipio ed il Consiglio Comunale in vista dell’appuntamento elettorale del 18 aprile. «Il partito è riuscito a riconfermare la lista di qualità presentata un anno fa», si sottolinea in una nota del PLR del Borgo. Lista che, dunque, annovera in primis i tre municipali uscenti, ovvero il sindaco Luca Pissoglio, Michela Ris e Stefano Steiger. E i tre uscenti sono accompagnati nella corsa al Municipio da Luca Albrecht, Ryan Andreotti, Matteo Rampazzi e Giselda Saletti-Antognini.

La lista del Consiglio Comunale è composta da 22 candidati e candidate, «ciascuno con un proprio profilo molto interessante e di valore», spiega ancora il PLR. PLR che ha fatto proprio, per entrambe le liste, il motto delle elezioni «per Ascona con passione, responsabilità e continuità».

«La campagna si svolgerà secondo metodi nuovi e inediti, ma con la stessa passione per la politica e un’immutata voglia di occuparsi del bene di Ascona», conclude il PLR in riferimento alla situazione legata alla pandemia da coronavirus che non permetterà un avvicinamento tradizionale all’appuntamento con le urne. Le informazioni sui candidati sono disponibili sul sito sezionale www.plrascona.ch.